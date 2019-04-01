Yomra'da Seçimi Kaybeden AK Parti'li Sağıroğlu'dan Suçlama

TRABZON'un Yomra ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li İbrahim Sağıroğlu, yeniden aday gösterilmeyen AK Parti'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu suçladı. Sağıroğlu, "Ben karşı grupla çalıştığını iddia ediyorum" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon'un Yomra ilçesinde Millet İttifakı adayı İYİ Partili Mustafa Bıyık kazandı. İlçede 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde kazanarak Yomra Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cumhur İttifakı adayı İbrahim Sağıroğlu ise yeniden aday gösterildiği seçimleri kaybetti. Sağıroğlu, seçimlere ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağını açıkladı.

'KARŞI GRUPLA ÇALIŞTI' İDDİASI

Cumhur İttifakı Yomra adayı AK Parti'li İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na yönelik suçlamalarda bulundu. Yomra'da alınan son bilgilere göre 1230 geçersiz oy olduğunu belirten Sağıroğlu, "Biz orada bir paralel oyun olduğunu düşünüyoruz. Yarın bu konuda itirazımızı vereceğiz. İtirazımız incelenecek eğer bir hakkımız varsa bize verilecek, eğer yoksa da halkın iradesine saygı duyacağız. Şu anda görevi biten Büyükşehir Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tarafından benim partiye geçiş sürecimde istenmemiştim. Yomra için bir husumet içerisinde çalıştık. Geldiğimiz süreçte Büyükşehir'e aday gösterilmediği süreçten sonra Kaşüstü Mahallemizde 5 yıl yalvarmamıza rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Ne zaman aday gösterilmedi seçime 3 ay kala Kaşüstü'nün bütün caddelerini yaptı. Ben bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Bu durumu vatandaşımıza anlatamadık. Ben karşı gurupla çalıştığını iddia ediyorum. Biz programlarımıza başkanı davet etmemize rağmen hiçbir programımıza katılmadı. Biz halkın iradesine saygı duyarız, seçime katılım oranında bir düşüş söz konusu" dedi.

- Trabzon

Kaynak: DHA