Yomra'da İyi Parti Adayı Mustafa Bıyık'a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Adayı Mustafa Bıyık'a destek her geçen gün artıyor.

Çoğunluğunu MHP eski ilçe başkanları, belde başkanları, ülkü ocakları başkanları, belediye meclis üyeleri ve eski yöneticilerin oluşturduğu isimler, Yomra'nın çıkarları için Mustafa Bıyık'a destek olmanın gerekli olduğu hususunda fikir birliğine vardıklarını açıkladı.

Aralarında Affan Aydoğdu, Şahmaran Çuvalcı, Ekrem Çuvalcı, Mehmet Salih Baydar, Adnan Bıyıklıoğlu, Hasan Bayrak, Ahmet Polat, Murat Hatipoğlu, Rasim Arslan, Mehmet Sezgin, Zeki Keşap, İsmet Aydın, Mustafa Hatipoğlu, Celal Aksoy, Hüseyin Doğan, Ömer Çavuş, Ruşen Altınışık ve Ahmet Adanur gibi isimlerin bulunduğu MHP ve ülkücü camiaya gönül vermiş 50'nin üzerinde isim bir araya gelerek 31 Mart seçimlerinde Mustafa Bıyık'a destek olma kararı aldıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Ekrem Çuvalcı, kamuoyuna yansıyan gelişmelerin doğdu olduğunu ifade ederken, "Yomra için Mustafa Bıyık'ı destekleyeceğiz" dedi. Çuvalcı, "Biz siyasi olarak bu toplantıyı yapmadık. Kendi ilçemiz olan Yomra'nın adil, dürüst, eşit, şeffaf olarak yönetilmesi için bir araya gelerek istişarede bulunduk. Mustafa Bıyık kardeşimizin ilçemizde adil yönetimi sağlayacağı kararına vardık ve kendisine destek olmaya karar verdik. Sadece oy vermekle kalmayıp sahaya inip destekte olacağız" dedi.

"Benim için gururdur"

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, ülkücü camianın güçlü isimlerinin desteğini almanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu söyledi. Yomra'da tüm partilerin adayı olarak sahaya indiğini belirten Bıyık, "Siyaset yapmak için aday olmadım. Yomra'yı görenlerin hayran kalacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. Kendimi Yomra için tüm siyasi partilerin adayı olarak görüyorum. İlçemde ömürlerini Milliyetçi Hareket Partimize ve ülkücü anlayışa adamış olan bu değerlerin desteğini almak benim için gururdur. Hep birlikte el ele vererek Yomra'nın adil şekilde yönetilmesi ve modern bir kent haline getirtilmesi için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA