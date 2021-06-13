Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi
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Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüpheli ve azmettiricisi, adliyeye çıkarıldı.

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüpheli ve azmettiricisi, adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı H.A. (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan H.A. ve T.K, Trabzon Adalet Sarayı'na getirildi.

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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