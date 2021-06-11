Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandığını açıkladı.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi.

AZMETTİRİCİSİ YAKALANMIŞTI

Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.K'nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınırken, ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon ile olayın zanlısı H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Bakan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı