Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belediye otobüsünden kız arkadaşıyla inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Can A. isimli gence o sırada ana yolda ilerleyen 48 SK 038 plakalı motosiklet çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Emre Can A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı