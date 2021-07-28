Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Burdur'da yaya geçidini kullanmadan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adamın havada takla atıp yere düştü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Armağan İlci Bulvarı Taş Fırın önünde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Osman D.'nin (31) kullandığı 07 AHZ 065 plakalı otomobil, şehir merkezinden otogar istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen Osman Doğan'a (71) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Doğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan 10 metre ileride bulunan yaya geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın otomobil ile çarpışması olay yerinde bulunan bir fırının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURDUR

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti
Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Bayram tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan genç hayati tehlikeyi atlattı
Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan genç hayati tehlikeyi atlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fazıl Küçük Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Eda Erdem Metin Oktay Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:34:10. #1.14#

title