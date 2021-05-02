Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyledi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Özcan'a (45), Ramazan Murat Çoban yönetimindeki 06 V 0342 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Özkan'a ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine şahsın arabanın arkasından bir anda çıktığını söyleyen motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı