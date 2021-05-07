Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu
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Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de yolun karşısına geçmek için tek bir yöne bakarak yola çıkan gence, kamyon çarptı.

Başakşehir'de yolun karşısına geçmek için tek bir yöne bakarak yola çıkan gence, kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gündüz saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen Recep Alabalık isimli genç, yolun tek tarafına bakarak dikkatsiz bir şekilde yolda yürümeye başladı. Dikkatsiz bir şekilde yola çıkan genç, yolda ilerleyen kamyonun çarpması sonucu metrelerce ileriye savruldu. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü aracından inerek yaralı gence yardım etmeye çalıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Recep Alabalık'a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan gencin komşusu olduğu öğrenilen Ramazan Türük, "Biz buraya geldiğimizde cadde de bulunan kanları gördük. Hastaneye kaldırılmıştı zaten pek fazla bir şey görmedik ama bu yolda sürekli kaza oluyor. Defalarca kez yola set istediğimizi belirttik ancak ilgilenen olmadı" şeklinde konuştu

Kamyonun gence çarptığı anlar kamerada

Başakşehir'de kamyonun gence çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin yola doğru çıktığı ve bir tarafa doğru bakarak yola çıkması sonucu kazanın olduğu, kamyonun çarpması sonucu da metrelerce savrulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu
Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu
Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu
Başakşehir'de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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