Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

BARTIN (İHA) - Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı... O anlar kameraya böyle yansıdı

BARTIN - Bartın'ın Abdipaşa beldesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen kadın ağır yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hatice Ç., kızını yolcu otobüsüne bindirip uğurladıktan sonra bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan otomobil Hatice Ç.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrulan kadın 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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