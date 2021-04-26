Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
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Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi 1214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinden 1214. Sokağa dönen Elif Tuğba A. idaresindeki 41 BA 982 plakalı Renault marka otomobil, o sırada arkadaşıyla birlikte karşıdan karşı geçmekte olan İlayda A.'ya çarptı. Kazada İlayda A. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan İlayda A., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Elif Tuğba A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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