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Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Yıldırım'a, Ecmel Ö. yönetimindeki 06 EG 0801 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ecmel Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ahmet Yıldırım'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, polis de kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

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