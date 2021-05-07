YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN YAYAYA ÇARPTIĞI AN

OSMANİYE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kıllı (38), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OSMANİYE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kıllı (38), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Esenevler Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Adana yönüne ilerleyen Z.N.Y. yönetimindeki 80 ABU 587 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Kıllı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kıllı, refüje düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Kıllı'nın yaşamını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sürücü Z.N.Y. ise polis merkezine götürüldü.

Mahmut Kıllı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı