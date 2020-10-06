Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti

06.10.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:06

Esenyurt'ta aralarında yol verme tartışması yaşayan iki taksici, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte araçlarını yolun ortasında durdurarak birbirine girdi. Taksiciler arasında yaşanan kavga nedeniyle yol trafiğe kapanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Esenyurt'ta taksici terörü bir türlü sona ermiyor. Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerine dün gece saat 23.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattılar. Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu. Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti
Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti
Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Erkan Kandemir
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Aslıhan Doğan Seren Serengil
Spor Falcao Ali Palabıyık Fırat Aydınus Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 10:05:58. #1.14#
title