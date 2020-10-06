Yolun ortasında tekme tokat kavga eden taksiciler, trafiği allak bullak etti

Esenyurt'ta aralarında yol verme tartışması yaşayan iki taksici, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte araçlarını yolun ortasında durdurarak birbirine girdi. Taksiciler arasında yaşanan kavga nedeniyle yol trafiğe kapanırken, tekme ve yumrukların havada uçtuğu arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Esenyurt'ta taksici terörü bir türlü sona ermiyor. Geçtiğimiz günlerde iki taksi durağı arasında silahlı çatışma meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın üzerine dün gece saat 23.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde taksiciler yine birbirlerine girdi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

İddiaya göre, iki otomobilin sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Kavga sırasında ilçenin en işlek yolunu da trafiğe kapatan sürücüler, ortalığı birbirine kattılar. Kavga sırasında kısa bir süre yoğun trafik oluştu. Olayı ise bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı