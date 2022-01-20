Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı - Haberler
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Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde kar yağışıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince arazi aracıyla taşınarak, ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde kar yağışıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan 84 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince arazi aracıyla taşınarak, ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Akköy köyünde rahatsızlanan, ismi öğrenilemeyen kadın hastaneye kendisi gidemeyince sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla yola çıkan sağlık ekiplerinin kar nedeniyle yolu kapalı köye ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi. Bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, kadını evinden alarak, arazi aracıyla ilçe merkezinde bekleyen sağlık ekiplerinin ambulansına taşıdı. Hasta kadın, ulaştırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Yolu kardan kapalı köyde rahatsızlandı, sağlık ekibine jandarma ulaştırdı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Jandarma, Çanakçı, kar, Güncel, Haber

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