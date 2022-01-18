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Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapalı mezradaki hasta Ali Karakoç (70), ambulans helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

VAN (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde yolu kardan kapalı mezradaki hasta Ali Karakoç (70), ambulans helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

Gürpınar ilçesine 100 kilometre uzaklıktaki Çatakdibi Mahallesi'ne bağlı Aşağı Beşparmak mezrasında kronik kalp ve böbrek hastası olan Ali Karakoç, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Yolları kardan kapalı olduğu için Karakoç'u hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Van'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, sağlık ekipleri ile birlikte mezraya ulaştı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, hastayı helikopterle Van'a getirerek SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.


Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

Yolu kapalı mezradaki hasta, ambulans helikopterle alındı

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Ali Karakoç, Ambulans, Kalp, Van, Güncel, Haber

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