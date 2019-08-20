Yolsuzluk suçundan cezaevinde bulunan eski Özbek lider Kerimov'un kızı hakkında yeni dava
Yolsuzluk ve kara para aklama suçundan cezaevinden bulunan Eski Özbektistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova hakkında yeni bir dava açıldı. Başsavcılık Kerimova’nın yasa dışı yollarla kamu malını özelleştirip yabancı şirketlere sattığı için yeniden yargı önüne çıkacağını duyurdu
Yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından cezaevinden bulunan Eski Özbektistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova hakkında yeni bir dava açıldı.
Özbekistan Başsavcılığı Kerimova'nın, "Yasa dışı yollarla kamu malını özelleştirip yabancı şirketlere sattığı için yeniden yargı önüne çıkacağını" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle