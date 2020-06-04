Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?
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Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?

Yolsuzlar Çetesi filmi başrollerinde Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince yer alıyor. Filmde, iş yeri açmak için tefeciye borçlanan iki arkadaşın, mafyalarla girdiği borç çıkmazından kurtuluş hikayesini anlatıyor. Yolsuzlar Çetesi filmi fragmanı izle...

04.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:36

Yolsuzlar Çetesi filminin yönetmenliğini Ali Ayyıldız yürütüyor. Senaryosunu ise Ali Ayyıldız ile Tufan Bora üstleniyor. Filmin yapımcılığını Hakan Mataracı yapıyor. 2016 yılında vizyona giren yerli komedi türünde filmdir.

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YOLSUZLAR ÇETESİ OYUNCULARI

İki arkadaşın yaşam mücadelesi içinde bir de mafya ile başı derttedir. Bu çukurdan çıkmak için her yaptıkları hamlede daha da dibe batan iki kafadar, içine düştükleri beladan kurtulabilecek mi? Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları şöyle: Osman Sonant, Beyti Engin, Özge Sezince, Kadir Çöpdemir, Pascal Nouma, Mesut Can Tomay, Burak Güneş, Ali Tutal, Güzin Usta, Nurcan Eren, Yakup Yavru.

Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?

YOLSUZLAR ÇETESİ FİLMİ KONUSU

Fiko ve Kamil, ailelerinin evlerini ipotek ederek bankadan ve tefeci olan Rıfat'dan aldıkları paralarla mahallelerinde bir büfe açmış, geçim mücadelesi veren iki yakın arkadaştır. Rıfat birden hem evleri hem de dükkânı almak için elindeki senedin ödeme tarihini erkene çekince ikili zorlanır ve işlerini toparlayıp para kazanmak için mahallenin bitirim öğrencisi Cafer ile anlaşırlar. İkilinin para kazandığını gören Rıfat dükkânlarını yakarak onları daha da çıkmaza sokar.

Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?

Fiko ile Kamil, Rıfat'a olan borçlarını halletmeye çalışırken başka bir mafya babası olan Süleyman ile Rıfat'ın savaşının tam ortasında kalırlar. İkili, Fiko'nun melek görünümlü ahlaksız ergen kardeşi Taki, aileleri ve Kamil'in uzatmalı aşkı Gülay'ın arasında bu mücadeleden sıyrılmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar.

Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?
Yolsuzlar Çetesi filmi oyuncuları kim? Yolsuzlar Çetesi konusu nedir?
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