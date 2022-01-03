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Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdiARDAHAN Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

ARDAHAN (İHA) - Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

ARDAHAN Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Yıldan kayan tır evin bahçesine girdi.

Edinilen bilgiye göre Posof'ta Abdurrahman Akar yönetimindeki 25 SN 859 plakalı Tır markete yük boşalttıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinden inerken yolun buzlu olması sonucu kayarak evin bahçesine girdi

Olay yerine gelen emniyet görevlileri ve vatandaşlar şok yaşayan sürücüyü teselli etmeye çalıştılar. Sürücü yolun kaygan olmasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Son Dakika Haberleri

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