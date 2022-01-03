ARDAHAN (İHA) - Karlı yolda kayan Tır evin bahçesine girdi

ARDAHAN Ardahan'ın Posof İlçesi'nde etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Yıldan kayan tır evin bahçesine girdi.

Edinilen bilgiye göre Posof'ta Abdurrahman Akar yönetimindeki 25 SN 859 plakalı Tır markete yük boşalttıktan sonra Atatürk Caddesi üzerinden inerken yolun buzlu olması sonucu kayarak evin bahçesine girdi

Olay yerine gelen emniyet görevlileri ve vatandaşlar şok yaşayan sürücüyü teselli etmeye çalıştılar. Sürücü yolun kaygan olmasından şikayetçi olduğunu söyledi.