Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da elektrikli motosiklet hırsızlığı yapmak için bekleyen şüpheli, çakmak isteyen kişilerin sigarasını yaktıktan sonra elektrikli motosikleti çaldı.

Konya'da elektrikli motosiklet hırsızlığı yapmak için bekleyen şüpheli, çakmak isteyen kişilerin sigarasını yaktıktan sonra elektrikli motosikleti çaldı.

Olay, 16 Mayıs'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli camlı yerde bulunan motosikleti fark ettikten sonra kalabalığın azalmasını bekledi. O sırada alışverişten dönen iki kişi hırsızlık şüphelisinden çakmak istedi. Şüpheli sigarayı yaktıktan sonra şahıslar yoluna devam etti. Etraf sessizleştikten sonra kapıyı zorlayarak açan şüpheli, elektrikli motosikleti sürükleyerek götürdü. Olayın ardından motosikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi durumu polis merkezine bildirdi. Şüphelinin yoldan geçenlerin sigarasını yakması ve motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin etrafta keşif yaptıktan sonra bir süre beklemesi, yoldan geçen kişilerin sigarasını yakması ve ardından elektrikli motosikleti sürükleyerek götürmesi yer alıyor.

İşe geldiğini anlatan elektrikli motosikletin sahibi Mehmet Kaya, "Sonra saat 01.00 gibi motosikleti buraya bıraktım, kapısını kilitledim. Saat 8.30 gibi baktığımda motosikletim yerinde yoktu. Normalde kapı kilitliydi. Karakola gittim şikayette bulunmak için. Polisler kamera kayıtlarını aldı. Şimdilik daha ses seda çıkmadı" ifadelerini kullandı. - KONYA

Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Bu kadarına pes! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride arandığı belirlendi
Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri kategoride arandığı belirlendi
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan geçenlerin sigarasını yaktı, sonra elektrikli motosikleti çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 13:30:47. #1.15#

title