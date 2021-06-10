Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | 3. Sayfa

- Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu Kocaeli'de inşaatta iple asılı erkek cesedi bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 38 yaşındaki bir şahıs, vatandaşlar tarafından inşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulundu.

- Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu

Kocaeli'de inşaatta iple asılı erkek cesedi bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 38 yaşındaki bir şahıs, vatandaşlar tarafından inşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 3 katlı binanın önünden geçen vatandaşlar, içeride erkek bir şahsın iple asılı halde olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Eren Özmen olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özmen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu
Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu
Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu
Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Tan Taşçı Selçuk Balcı Seren Serengil Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan geçen vatandaşlar gördü, iple asılmış halde cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 01:02:55. #1.13#

title