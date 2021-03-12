Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı
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Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı

12.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18
Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kuyumcu dükkanında bin euro çalarak kaçan şahıs yoldan geçen bir gencin attığı tekme sonucu yere düşünce yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kuyumcu dükkanında bin euro çalarak kaçan şahıs yoldan geçen bir gencin attığı tekme sonucu yere düşünce yakalandı. Paranın çalınma anında kuyumcu dükkanının sahibi kadının 'hırsız var' bağırması ve şahsın kaçması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Emirdağ ilçesi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte çarşıda kuyumcu dükkanı işleten Aysun Çelik iş yerine gelen ve kendisinden bin euro isteyen Ayhan K. isimli şahsa istediği parayı makinede sayarak verdi. Ardından dövizin TL karşılığını bekleyen Çelik, Ayhan K.'nın kaçmaya başladığını görünce hemen arkasından çıkarak 'hırsız var' diyerek bağırıp, kovalamaya başladı. Ayhan K., kaçarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken o esnada yoldan geçen genç bir şahıs durumu fark edip şüpheli Ayhan K.'ya tekme atarak yere düşürdü. Ardından bölgedeki bir bankanın özel güvenlik görevlisi ile o esnada çevrede devriye gezen sivil polisler Ayhan K.'nın üstüne atlayarak kaçmasını engelleyip, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Olayın ardından yakalanan şahsın üstündeki bin euro ise dükkan sahibi Aysun Çelik'e iade edildi.

Şüpheli Ayhan K. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Yoldan geçen genç tekme atarak hırsızın yakalanmasını sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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