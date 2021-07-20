Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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