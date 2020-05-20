Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durabildi
Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durabildiMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki demiryolu üzerinde durabildi.
Yoldan çıkan hafriyat kamyonu tren raylarında durabildi
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki demiryolu üzerinde durabildi. Kamyon şoförü 44 yaşındaki Mustafa Varol yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Manisa-Turgutlu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Manisa'dan Turgutlu ilçesi yönüne giden Mustafa Varol (44) kullandığı 45 AAE 056 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki demiryoluna savruldu. Rayların üzerinde durabilen kamyonun şoförü Mustafa Varol yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Varol, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde çevre güvenliğini sağlayan polis, kazayla ilgili soruşturma başladı.
Kamyon vinç yardımıyla kazadan yaklaşık yarım saat kadar sonra rayların üzerinden çekilirken, tren seferlerinde aksama olmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA