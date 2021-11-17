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Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti

Antalya'da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerde gördüğü telefonu alıp yoluna devam etti.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerde gördüğü telefonu alıp yoluna devam etti.

Muratpaşa Mahallesi Burhanettin Onat caddesi üzerinde dün saat 17.00 sularında gerçekleşen olayda, kaldırımda yürüyen bir kişi yerde gözüne çarpan cep telefonunu çevredeki vatandaşlara hissettirmeden kendi düşürmüş gibi eğilip aldı ve cebine koyarak yoluma devam etti. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. - ANTALYA

Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti

Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti

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