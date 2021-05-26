YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü, yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü, yolda yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek acı içerisinde kıvranırken, araçtan inen sürücü üzüntü yaşadı.

Olay dün, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Sürücü aracı durdurarak aşağı inerken, acı içerisinde kıvranan köpeği görünce üzüldü. Köpek bir süre sonra öldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araç yolda yatan köpeğin üzerinden geçerken, acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına iki köpeğin koşması, aracın durması ve araçtan inen sürücünün ellerine birbirine vurarak üzüldüğü görüldü.

YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ
YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ
YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ
YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Antony Blinken
Magazin Demet Evgar Hülya Avşar İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YOLDA YATAN KÖPEĞİ EZDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 16:09:49. #1.14#

title