Yolda kalanlar otellere yerleştirildi

Malatya'dan Adıyaman'a gelerek çevre illere gitmek isteyen ama kar yağışı nedeniyle yollarına devam edemeyen yolcular otellere yerleştirildi.

Malatya- Adıyaman yolcu minibüslerine binerek önce Adıyaman'a buradan da aktarmalı olarak Gaziantep ile Şanlıurfa'ya gitmek isteyen 20 yolcu, yolların karla kapalı olmasından dolayı Adıyaman'da mahsur kaldı. Gidecek herhangi bir yerleri bulunmayan yolcular için minibüs kooperatifi harekete geçerek Adıyaman Belediyesi'nden yardım istedi. Durum üzerine Adıyaman Belediyesi tarafından yolculara kalınacak otel ayarlandı. 20 Yolcu daha sonra kalacakları otellere tek tek yerleştirildi. Yolcuların Adıyaman- Gaziantep ve Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunun ulaşıma açılması sonrası yollarına devam edecekleri belirtildi. - ADIYAMAN

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