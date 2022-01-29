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Yolda kalan vatandaşlar için misafirhane hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yolda kalan vatandaşlar için misafirhane hazırladı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye tarafından örnek bir davranış sergileyerek, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan, evlerine ulaşamayan vatandaşlar için misafirhane hazırladı.

KEPEZ, ANTALYA (İHA) - Bilecik'in İnhisar ilçesinde belediye tarafından örnek bir davranış sergileyerek, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan, evlerine ulaşamayan vatandaşlar için misafirhane hazırladı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, ilçede son 15 yıldır bu kadar yoğun bir şekilde kar yağışı yaşanmadığı söyledi. Yolların kapandığı, ulaşımların aksadığı anlatan Başkan Kepez, "Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olduğu bu günlerde ilçemize gelip yolda kalan tüm vatandaşlarımıza belediyemiz misafirhanesi ücretsiz olarak hizmete hazırdır. İnsana hizmet etmenin görevimiz olduğu bilinciyle zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza imkanlar dahilinde yardım etmek en başta gelen ilkemizdir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Yolda kalan vatandaşlar için misafirhane hazırladı

Yolda kalan vatandaşlar için misafirhane hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Kepez, Bilecik, Kepez, kar, Yerel, Haber

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