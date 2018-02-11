Yolda Kalan Vatandaşın İmdadına Polis Yetişti

Yolda kalan vatandaşın imdadına polis yetişti

SİVAS – Sivas- Erzincan karayolunda aracı arıza yapan vatandaşın imdadına olay yerinden geçen polis memuru yetişti.

Sivas'ta Sivas Erzincan karayolu üzerinde seyretmekte olan Yasin Koç'a ait araç arıza yapınca akan trafiğin içerisinde kaldı. Koç'a yoldan geçmekte olan bir trafik polisi yardım etti. Polis memurunu sürücü ile birlikte aracı iterek güvenli bir yere çekilmesi sağladı. Koç ise polis memuruna teşekkür ederek çekicinin gelmesini bekledi. Koç olayla ilgili açıklamasında "Sivas-Erzincan yolunda aracım arıza yaptı. Memur Bey sağ olsun aracı iterek güvenli bir yere almama yardım etti. Aracımı yolun dışını aldık. Başka insanlar yardımcı olmadı polis abi tek başına iterek yardımcı oldu" şeklinde konuştu.