Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2)
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YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatih Karakaş (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatih Karakaş (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri
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