Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2) - Haberler
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Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2)

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2)

YAŞAMINI YİTİRDİZonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatih Karakaş (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK (DHA) - YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatih Karakaş (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

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