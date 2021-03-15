Yolcusunu hastaneye taşıyan otobüs sürücüsü ödüllendirildi
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Yolcusunu hastaneye taşıyan otobüs sürücüsü ödüllendirildi

15.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:21
Yolcusunu hastaneye taşıyan otobüs sürücüsü ödüllendirildi

Başkan Büyükakın, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren halk otobüsü sürücüsünü makamında ağırladı.

Başkan Büyükakın, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren halk otobüsü sürücüsünü makamında ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren UlaşımPark'ın personeli Emre Kaya'yı makamında ağırlayarak plaket takdim etti. Kaya'nın yapmış olduğu davranışın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, insanlık adına gerçekleştirilmiş takdire şayan bir davranış. Sürücü arkadaşımız aldığı eğitimlerle araçlarında bu gibi durumlarla neler yapabileceğinin eğitimini önceden almıştır. Bu sayede tereddüt etmeden vatandaşımızı hastaneye vaktinde ulaştırmıştır. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kim olsa aynı şeyi yapardı diyen UlaşımPark sürücüsü Emre Kaya, "Yolcumun hastalandığını duyduğumda onu rahatlatmak adına sürekli sorular sordum ve bir nebzede olsa ağrısını dindirmeye çalıştım. Dayanılmaz bir ağrısı olduğunu anladığımda gözümü dahi kırpmadan yolcumuzu hastanenin aciline götürdüm. Her sürücü bizim misafirimizdir. İnsan evinde misafirini nasıl ağırlıyorsa bizler de araçlarımızda yolcularımızı o denli ağırlıyoruz. Yolcumuzun durumunun iyi olması benim için çok sevindirici bir şey" diye konuştu. - KOCAELİ

Yolcusunu hastaneye taşıyan otobüs sürücüsü ödüllendirildi
Yolcusunu hastaneye taşıyan otobüs sürücüsü ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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