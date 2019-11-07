Yolcu treni, kamyonuna çarptı: 1 yaralı

07.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:22

AFYONKARAHİSAR'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafriyat kamyonu yan yattı, şoför Kemal Çetinkaya (69), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serban beldesi Damlalı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Denizli-Afyonkarahisar seferini yapan Hüseyin Kata (35) ve Ahmet Başbuğ'un (36) idaresindeki 72013 numaralı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Kemal Çetinkaya'nın kullandığı 03 DY 803 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kamyon yan yatarken, sürücü Kemal Çetinkaya yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kemal Çetinkaya hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA