Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
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Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramalarda tavan kısmına zulalanmış halde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

27.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:45

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı

Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsü, şüphe üzerine polis eskortu eşliğinde emniyete yönlendirildi. Otobüste, narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.

30 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aracın içinde üst bagaj ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelere gizlenmiş 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs personeli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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