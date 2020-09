Yolcu otobüsü yaşlı adama çarptı, ölüm böyle teğet geçti Bursa'da yolun karşısına geçen yaşlı adama yolcu otobüsü çarptı.

Kaza, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A, bir süre cadde üzerinde yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçerken elindeki maskeyi de takmaya çalışan Recep A.'ya Ali G. idaresindeki 16 M 00078 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki başka bir aracın altına uçan Recep A.'yı gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Recep A. esnafın da yardımıyla düştüğü yerden kaldırılırken, otobüs sürücüsü Ali G. de otobüsü sağ şeride çekerek yaralının yanına geldi.

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Recep A.'yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan Recep A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖLÜM BÖYLE TEĞET GEÇTİ Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen görüntülerde, Recep A.'ya karşıdan karşıya geçtiği esnada, seyir halindeki otobüsün çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Recep A.'nın park halindeki bir aracın altına uçması güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

