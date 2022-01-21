YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI - Haberler
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YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsün aynı yönde ilerleyen limon yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden şoför Mukadder Balkım'ın cenazesi, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla çıkarıldı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsün aynı yönde ilerleyen limon yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden şoför Mukadder Balkım'ın cenazesi, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla çıkarıldı. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Balkım'ın cenazesi otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası yola saçılan tonlarca limon, iş makinesi yardımıyla temizlendi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 21 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 21 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Denizli, Bozkurt, Güncel, Haber

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