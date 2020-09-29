Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı

Antalya-Serik arasında sefer yapan yolcu minibüsündeki yolculardan biri maskesini çenesine takarak bir yandan alkol aldı, bir yandan da cep telefonundan video izledi. Yolcunun sergilediği rahat tavırlar diğer yolcuların tepkisini çekerken o anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da şehiriçi yolcu minibüsünde maskesini düzgün takmayan bir yolcu, bununla da kalmayıp herkesin gözü önünde alkol aldı. Cep telefonuyla açtığı bir videoyu alkol alarak izlemeye devam eden yolcunun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntü, Antalya - Serik yolcu minibüsünde çekildi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir yolcu, maskesini düzgün takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarılan yolcu maskesini taktı ancak bir süre sonra tekrar indirdi.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Yolcu, bununla da kalmayıp yanında getirdiği alkolü içmeye başladı. Cep telefonundan açtığı bir videoyu izlerken alkol almayı sürdüren kişinin rahat tavırları da pes dedirtti. Diğer yolcuların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyadan tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı