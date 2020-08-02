Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı
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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

02.08.2020 01:07 | Son Güncelleme: 02.08.2020 01:46

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Canbaz Mahallesi Kocabayır Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Küçükkılıç (54) yönetimindeki 8 yolcunun bulunduğu 80 M 7173 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Küçükkılıç ile yolculardan Elif Cankara (5), Mehmet Cankara (30), Erhan İspenoğlu (41), Halil Gedik (44) ve Şifa Dandıl (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Elif Cankara ve Şifa Dandıl, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: DHA

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