Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralıİZMİR'in Buca ilçesinde iddiaya göre, aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapan pikap sürücüsü, park halindeki iş makinesine çarptı.

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde iddiaya göre, aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapan pikap sürücüsü, park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada, pikaptaki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Göksu Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Melih U. idaresindeki 35 AUE 926 plakalı pikapla ilerlediği sırada yola aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için hamle yapan sürücü kontrolü kaybedince pikap, park halindeki iş makinası çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, pikapta bulunan Kübra Nur C., Sevgi Ş., Mesut Y. ve sürücü Melih U. yaralandı. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Kübra Nur C., Sevgi Ş., ve Mesut Y.'yi çalışmalar sonucu çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan, Melih U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan Kübra Nur C. ve Sevgi Ş.'nin durumunun ağır olduğu, Mesut Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Melih U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Salih Uçan Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 06:09:49. #1.16#

title