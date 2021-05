Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Göksu Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Melih U. idaresindeki 35 AUE 926 plakalı pikapla ilerlediği sırada yola aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için hamle yapan sürücü kontrolü kaybedince pikap, park halindeki iş makinası çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, pikapta bulunan Kübra Nur C., Sevgi Ş., Mesut Y. ve sürücü Melih U. yaralandı. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Kübra Nur C., Sevgi Ş., ve Mesut Y.'yi çalışmalar sonucu çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan, Melih U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan Kübra Nur C. ve Sevgi Ş.'nin durumunun ağır olduğu, Mesut Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Melih U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı