Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı - Haberler
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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Türkiye'yi esir alan yoğun kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkili oldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün de tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Günlerdir süren etkili olan kar yağışı hayatı felç ediyor. İstanbul'da dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde de kuvvetli bir şekilde yağıyor. Etkisini sürdüren kar yağışına karşı yetkili kurumlar olumsuzluk yaşanmaması adına bir takım önlemler alıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı olması nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmasının ardından güzergah yeniden ulaşıma açılacak. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de tır geçişine Elmalık noktasından itibaren izin verilmiyor. Ekiplerce durdurulan tırlar, parklara ve kent merkezine yönlendiriliyor. Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu tüm araçlar için trafiğe açılırken Diyarbakır-Siverek yolunda da ulaşıma izin verilmiyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Kar Yağışı, Bolu Dağı, Güncel, Haber

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