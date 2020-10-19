Yola aniden çıkan koyunların sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Yola aniden çıkan koyunların sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:15
Yola aniden çıkan koyunların sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ardahan'da koyunların yola aniden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da koyunların yola aniden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan-Hanak kara yolunun Çayağzı köyü mevkisinde Özgür Ceylan'ın kullandığı 75 AAB 995 plakalı kamyonet, önce yola aniden çıkan koyun sürüsüne, ardından karşı şeride geçerek aynı istikametten gelen Kemal Çelik idaresindeki 75 T 0805 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü Kemal Çelik (61) olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 yolcu ile kamyonet sürücüsü Özgür Ceylan ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan ve ismi belirlenemeyen yolculardan biri de burada hayatını kaybetti.

Kazaya neden olan küçükbaş hayvanların 31'i telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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