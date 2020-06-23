Yol verme tartışmasında gencin silahla vurulma anı kamerada
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Yol verme tartışmasında gencin silahla vurulma anı kamerada

Yol verme tartışmasında gencin silahla vurulma anı kamerada -Yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen gencin katili yakalandı.

23.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:25

Yol verme tartışmasında gencin silahla vurulma anı kamerada

-Yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen gencin katili yakalandı.

Olay, 13 Martta Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesindeki Seyfioğlu Caddesinde yaşandı. 23 yaşındaki Sidar Uygurlar, İki grup arasında çıkan yol verme tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan tartışma ve gencin öldürüldüğü anlar yer alıyor.

Vali katil zanlısının yakalandığını açıkladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen Sidar Uygurlar'ın katıl zanlısının yakalandığını belirtti. Sidar Uygurlar'ın katil zanlısı Y.G.'nin emniyet teşkilatının uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün yakalandığını söyleyen Erin, "Henüz hayatının baharında olan Sidar Uygurlar'ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek'te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Yol verme tartışmasında gencin silahla vurulma anı kamerada

Kaynak: İHA

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