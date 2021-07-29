Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi

Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

Tokat'ta yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde Kurban Bayramı tatili süresince yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 145,33 gram toz esrar, 101,53 gram heys uyuşturucu madde, 10 gram kokain, 13 adet extacy hap, 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kubar esrarı toz esrara çevirme aparatı ele geçirildi. 10 şüpheli şahsa yasal işlem uygulandı. - TOKAT

Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi
Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 11:22:16. #1.15#

title