Yol uygulamasında durdurulan araçta valiz içerisine gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 5 adet valiz içerisine gizlenmiş 103 kilo 550 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik madde ile mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden birlikte hareket ettiği değerlendirilen biri kiralık olmak üzere iki araç durduruldu.

Her iki araç polis kontrol noktasına getirildikten sonra burada yapılan kontroller esnasında aracın bagaj kısmına narkotik madde arama köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine aracın bagajında bulunan valizlerde yapılan aramada; 5 adet valiz içerisinde 199 parça halinde 103 kilo 550 gram eroin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Murat T., Erdem T. ve Caner D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.