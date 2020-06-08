Yol inşaatında kadınlar imece usulü çalışıyor
Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.
08.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:23
Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde kadınlar yol genişletme çalışmasında imece usulünde çalışmaya başladı.
Zonguldak'ın Elvanpazarcık'ın beldesinde Belediye Başkanı Hüseyin Uzun'un talimatı ile yol genişletme çalışması başlatıldı. 4 metre genişliğindeki yolun bitirilmesi için kadınlar imece usulü çalışarak yolun hızlı şekilde bitirilmesine yardımcı oluyor.Öte yandan kadınların imece usulü çalıştığı yolun 3 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA