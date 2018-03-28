"Yol Havaları ve Ordu Türküleri" Ege Üniversitesi'nde Yankılandı

Hülya Şensoy'un solistliğini yaptığı etkinlikte, bağlamalarda; Hasan Karar, Tunahan Ballı, klarnette; Burak Gülcan, kavalda; Merih Karaca, kemençede; Mahsum Yiğit, İhsan Aydın, ritimde; Güneri Avcı yer aldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdür Yardımcısı Dr. Zeynel Demir'in danışmanlığını üstlendiği etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konserde konuşan Hülya Şensoy, "Öncelikle bu dinletiyi gerçekleştirmemde, üzerimde yardımlarını, desteklerini hiç esirgemeyen başta danışman hocam sayın Müdür Yardımcımız Dr. Zeynel Demir hocama, isimlerini sayamadığım birbirinden kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu ilinin müzikal kültürünü ve Karadeniz bölgesine has uzun havası olan yol havalarını anlatmayı ve icra etmeyi amaçladıklarını belirten Şensoy, yol havalarının tarihine değinerek, "Yol havalarının başlangıç noktasını ele alacak olursak, hayvancılıkla uğraşan nüfusun belli bir zaman dilimlerinde yaşam alanlarından ayrılarak yaylaya gidişleri esnasında doğduğu anlaşılmaktadır. Bu uzun süren yolculukta verilen dinlenme aralarında içinde bulundukları duyguları yansıtmak amacıyla icra ettiği gözlemlenmektedir. Bu duygular, içerisinde hasreti, özlemi, acıyı ve doğa sevgisini barındırmaktadır. Yapılan icra zaman içerisinde kişiden kişiye aktarılmak suretiyle devam ettiği için kullanılan ezgi genellikle aynıdır, çoğunlukla kemençe ve tulum eşlikleri ile icra ediliyor olsa da az olmak kaydıyla kavalla da icra edildiği görülmektedir" dedi.

Etkinlik programında, Yaz Gelende Açtida Maçkanın Yaylaları, Emine'm Pazar Mısın?, İmeciler Geliyor, Oy Bir Sigara Ver Bana, Ekini Biçe Biçe, Ünye'den Çıktımda Başım Selamet, Çambaşına Çıkdım, Fındık Toplayan Kızlar, Boztepenin Başında Anam Evim Olsa Dururum eserleri seslendirildi.

Konser sonunda, Dr. Zeynel Demir, Hülya Şensoy ve İhsan Aydın'a "Teşekkür Belgesi" verdi.