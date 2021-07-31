YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR

YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari karayolunda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Beytüşşebaplılar kurban keserek kutladı.

ŞIRNAK-Hakkari karayolunda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Beytüşşebaplılar kurban keserek kutladı.

Şırnak-Hakkari karayolunda genişletme ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışmaları, Beytüşşebap ilçe sakinleri kurban keserek kutladı. Çalışmaları denetleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yıllardır karayolunda kazaların yaşandığı hatırlatarak, yapılacak genişletme çalışmalarıyla bunun önüne geçileceğini söyledi. Aşan, "Yolumuz dar ve çok kullanışlı değildi. Göreve gelir gelmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza talepte bulunduk. Talebimiz üzerine etüt ve proje tamamlandıktan sonra, bugün kazmayı vurduk. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR
YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Sezen Aksu Şevval Şahin Çağatay Akman
Spor Muslera Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:55:45. #1.14#

title