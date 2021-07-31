YOL ÇALIŞMASINI KURBAN KESEREK KUTLADILAR

Hakkari karayolunda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Beytüşşebaplılar kurban keserek kutladı.

ŞIRNAK-Hakkari karayolunda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmalarını Beytüşşebaplılar kurban keserek kutladı.

Şırnak-Hakkari karayolunda genişletme ve asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışmaları, Beytüşşebap ilçe sakinleri kurban keserek kutladı. Çalışmaları denetleyen Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yıllardır karayolunda kazaların yaşandığı hatırlatarak, yapılacak genişletme çalışmalarıyla bunun önüne geçileceğini söyledi. Aşan, "Yolumuz dar ve çok kullanışlı değildi. Göreve gelir gelmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza talepte bulunduk. Talebimiz üzerine etüt ve proje tamamlandıktan sonra, bugün kazmayı vurduk. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı