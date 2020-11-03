Yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
03.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:01
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasından insan kemikleri bulundu.
SAMSUN'un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasından insan kemikleri bulundu. Kemikler, incelenmeye alındı.
Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları sırasında toprak altında, 1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada kemikler bulundu. Jandarma ekiplerine haber verilirken, çalışmalara bir süre ara verildi.Toprak altından çıkarılan insan kemikleri incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR