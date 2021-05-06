Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor
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Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor

Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı bazı köylerin yol yapım çalışmalarında güvenlik önlemlerinin yetersiz kalması nedeniyle hayvanlar telef oldu. Bölgeden gelen görüntüler yürek yakarken, köy sakinleri yetkililere seslenerek bu durumun düzeltilmesini ve maddi kayıplarının karşılanmasını istedi.

Ardahan-Göle kara yolunun 20. kilometresindeki Sarmel mevkisinde yol çalışmaları sırasında alınmayan tedbirler bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülere pahalıya mal oluyor.

KÖYLÜLER İSYANDA

Özellikle Göle'ye bağlı Sürügüden Köyü sakinleri, bölgede yapımı süren yol yapım ve genişletme çalışmalarında alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle isyan etti. Hayvanlarının telef olduğunu ve mağduriyet yaşadıklarını söyleyen köy sakinleri, kara yolları başta olmak üzere tüm yetkililerden acil çözüm istedi.

"MADDİ KAYIPLARIMIZIN KARŞILANMASINI İSTİYORUZ"

Sürügüden Köyü sakinlerinden Kenan Karatay, yüklenici firma ve kara yollarının sorumsuzluğuna dikkat çekerek, ilgilileri göreve çağırdı. Yeterli önlemler alınmadan ve çevre güvenliği sağlanmadan süren yol ve ocak çalışmalarının kendilerinin ve hayvanlarının can güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan Karatay, "Yapılan bu çalışmalar nedeniyle köylüler olarak büyük maddi kayıplar yaşıyoruz. Hayvanlarımız telef oluyor. Yetkililerin bu başıboşluğa bir an önce önlem almasını ve maddi kayıplarımızın karşılanmasını istiyoruz." feryadında bulundu.

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