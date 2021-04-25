Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi, oyuncuları kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak Yol Arkadaşım filmi 2017 yılında vizyona giren komedi türünün başarılı Türk yapımlarından bir tanesidir. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?

Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı isimlerin paylaştığı Yol Arkadaşım filmi bu akşam ekrana gelecek. Hem eleştirmenlerin ve de vizyona geldiği dönemde izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi ile ilgili detaylar henüz yayın saati gelmeden önce araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak Yol Arkadaşım filmi 2017 yılında vizyona giren komedi türünün başarılı Türk yapımlarından bir tanesidir. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

• Oğuzhan Koç

• İbrahim Büyükak

• Emre Kınay

• Eda Ece

• Aslı Bekiroğlu

• Bahar Şahin

• Muharrem Bayrak

• Toygan Avanoğlu

• Rahşan Fırtına

• Eser Yenenler

• Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi, oyuncuları kimler? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:35:05. #1.15#

title