Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak Yol Arkadaşım filmi 2017 yılında vizyona giren komedi türünün başarılı Türk yapımlarından bir tanesidir. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?

Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay gibi başarılı isimlerin paylaştığı Yol Arkadaşım filmi bu akşam ekrana gelecek. Hem eleştirmenlerin ve de vizyona geldiği dönemde izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi ile ilgili detaylar henüz yayın saati gelmeden önce araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak Yol Arkadaşım filmi 2017 yılında vizyona giren komedi türünün başarılı Türk yapımlarından bir tanesidir. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

• Oğuzhan Koç

• İbrahim Büyükak

• Emre Kınay

• Eda Ece

• Aslı Bekiroğlu

• Bahar Şahin

• Muharrem Bayrak

• Toygan Avanoğlu

• Rahşan Fırtına

• Eser Yenenler

• Dilber Ay

YOL ARKADAŞIM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.