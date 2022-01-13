Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldıİSTANBUL Sarıyer'de bir kamyon yokuştan çıkarken kasasındaki yükün kayması sonucu adeta şaha kalktı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı

İSTANBUL Sarıyer'de bir kamyon yokuştan çıkarken kasasındaki yükün kayması sonucu adeta şaha kalktı. Kamyon kepçe yardımıyla düzeltildi.

Olay, bugün saat 13: 00 sıralarında Maden Mahallesi'nde yaşandı. 34 DT 4290 plakalı kamyonet yokuştan yukarı doğru çıkarken kasasındaki yükün ağır gelmesiyle bir anda şaha kalktı. Kamyonetin arkasındaki bulunan yükün mermer olduğu öğrenildi. Kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı

Yokuşta şaha kalkan kamyon kepçe yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Atmacan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title