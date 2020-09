Yokoluş İsyanı, İngiltere'de Murdoch'a ait matbaalarda protesto düzenledi, bazı gazetelerin... Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup üyeleri, İngiltere'de medya patronu Rupert Murdoch'a ait üç matbaada eylem düzenledi.

Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup üyeleri, İngiltere'de medya patronu Rupert Murdoch'a ait üç matbaada eylem düzenledi. Eylem nedeniyle bazı ulusal gazetelerin dağıtımında gecikmeler yaşandı.

Medyayı iklim değişikliğiyle ilgili haber yapmamakla suçlayan Yokoluş İsyanı eylemcileri, kendilerini matbaalara giden yollara zincirleyerek, trafiği durdurdu.

Olayla ilgili 72 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu matbaalarda Murdoch'a ait News Corp bünyesindeki The Sun, The Times, The Sun on Sunday, The Sunday Times ve The Scottish Sun'ın yanı sıra başka gruplara ait Sunday Telegraph, the Daily Mail, Mail on Sunday ve Evening Standard gazeteleri de basılıyor.

Protesto nedeniyle dağıtımı geciken gazetelerden The Sun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada okurlarından özür diledi.

The Sun, "Bu, tüm özgür basını hedef alan bir saldırıdır" dedi.

The Times gazetesi de Yokoluş İsyanı eylemcileri nedeniyle gazetenin basımının kesintiye uğradığını belirterek, okurlarından özür diledi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Patel, "Yokoluş İsyanı'nın davranışları nedeniyle bu sabah, ülkedeki birçok kişi gazetesini okumaktan alıkonuldu. Özgür basınımıza, toplumumuza ve demokrasimize yapılan bu saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.